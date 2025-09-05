Soirée jeux pizzas Café Cantine Villeneuve-sur-Lot
Soirée jeux pizzas
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-05
fin : 2025-09-05
2025-09-05
Soirée conviviale pizzas et jeux pour les petits et grands, autour du thème « Culture G ».
Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English : Soirée jeux pizzas
A convivial pizza and games evening for young and old, on the theme of « Culture G ».
German : Soirée jeux pizzas
Geselliger Pizza- und Spieleabend für Groß und Klein rund um das Thema « G-Kultur ».
Italiano :
Una serata conviviale a base di pizza e giochi per grandi e piccini, sul tema « Cultura G ».
Espanol : Soirée jeux pizzas
Una agradable velada de pizza y juegos para grandes y pequeños, con el tema « Cultura G ».
