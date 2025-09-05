Soirée jeux pizzas Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Soirée jeux pizzas Café Cantine Villeneuve-sur-Lot vendredi 5 septembre 2025.

Soirée jeux pizzas

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Soirée conviviale pizzas et jeux pour les petits et grands, autour du thème « Culture G ».

Soirée conviviale pizzas et jeux pour les petits et grands, autour du thème « Culture G ». .

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Soirée jeux pizzas

A convivial pizza and games evening for young and old, on the theme of « Culture G ».

German : Soirée jeux pizzas

Geselliger Pizza- und Spieleabend für Groß und Klein rund um das Thema « G-Kultur ».

Italiano :

Una serata conviviale a base di pizza e giochi per grandi e piccini, sul tema « Cultura G ».

Espanol : Soirée jeux pizzas

Una agradable velada de pizza y juegos para grandes y pequeños, con el tema « Cultura G ».

L’événement Soirée jeux pizzas Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Villeneuve Vallée du Lot