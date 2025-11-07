Soirée jeux pizzas Café Cantine Villeneuve-sur-Lot
Soirée jeux pizzas
Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Début : 2025-11-07
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Soirée conviviale pour petits et grands autour du jeux !
Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English : Soirée jeux pizzas
An evening of gaming fun for young and old!
German : Soirée jeux pizzas
Geselliger Abend für Groß und Klein rund um das Thema Spiele!
Italiano :
Una divertente serata di giochi per grandi e piccini!
Espanol : Soirée jeux pizzas
Una divertida tarde de juegos para grandes y pequeños
