Soirée jeux pizzas Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Soirée jeux pizzas

Café Cantine 3 rue de la convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2025-11-07

2025-11-07

2025-11-07

Soirée conviviale pour petits et grands autour du jeux !

English : Soirée jeux pizzas

An evening of gaming fun for young and old!

German : Soirée jeux pizzas

Geselliger Abend für Groß und Klein rund um das Thema Spiele!

Italiano :

Una divertente serata di giochi per grandi e piccini!

Espanol : Soirée jeux pizzas

Una divertida tarde de juegos para grandes y pequeños

