Ygos-Saint-Saturnin

Soirée jeux pour jeunes ados Ludobus

salle des fêtes étage Ygos-Saint-Saturnin Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07 21:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Venez passer un moment convivial entre jeunes pour découvrir différent jeux de sociétés avec le Ludobus.

Inscription au 07 76 17 03 55

Autorisation parentale obligatoire

Venez passer un moment convivial entre jeunes pour découvrir différent jeux de sociétés avec le Ludobus.

Inscription au 07 76 17 03 55

Autorisation parentale obligatoire .

salle des fêtes étage Ygos-Saint-Saturnin 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr

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English : Soirée jeux pour jeunes ados Ludobus

Come and spend a convivial moment with youngsters to discover different board games with the Ludobus.

To register, call 07 76 17 03 55

Parental authorization required

L’événement Soirée jeux pour jeunes ados Ludobus Ygos-Saint-Saturnin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Morcenx