Soirée jeux pour tous au Café du Coin Centre socioculturel Les Longs Prés Rennes Vendredi 23 janvier, 18h00 Ille-et-Vilaine

Inscription conseillée

Soirée jeux de société pour petits et grands au café du coin. Inscription conseillée. Petite restauration sur place.

Soirée jeux de société pour petits et grands au café du coin.

————————————————————-

Inscription conseillée.

Petite restauration sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-23T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-23T22:00:00.000+01:00

1

02.99.38.43.86 07.68.95.42.06

Centre socioculturel Les Longs Prés 1 rue des Longs Prés Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

