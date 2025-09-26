Soirée jeux pour tous Médiathèque Chauvé

Soirée jeux pour tous Médiathèque Chauvé vendredi 26 septembre 2025.

Soirée jeux pour tous

Médiathèque Allée du théâtre Chauvé Loire-Atlantique

Début : 2025-09-26 16:00:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

2025-09-26

Amateurs de jeux de société que diriez-vous de venir jouer entre amis ou en famille, et retrouver d’autres passionnés de jeux ! Rendez-vous à la médiathèque de Chauvé pour une soirée conviviale

Petits et grands sont les bienvenus pour passer un bon moment et partager une soirée

vous pouvez apporter vos jeux

des jeux seront mis à disposition

ouvert à toutes et à tous

animation gratuite proposée par la médiathèque

l’inscription est gratuite pour tous

Médiathèque Allée du théâtre Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 37 34 mediatheque@chauve.fr

English :

If you’re a board game fan, why not come and play with friends or family, and meet up with other game enthusiasts! Join us at the Chauvé media library for a convivial evening

German :

Wenn Sie Gesellschaftsspiele lieben, wie wäre es, wenn Sie mit Freunden oder der Familie spielen und andere Spielbegeisterte treffen würden? Treffpunkt in der Mediathek von Chauvé für einen geselligen Abend

Italiano :

Se siete appassionati di giochi da tavolo, perché non venire a giocare con gli amici o la famiglia e incontrare altri appassionati di giochi? Venite alla biblioteca multimediale di Chauvé per una serata conviviale

Espanol :

Si le gustan los juegos de mesa, venga a jugar con sus amigos o su familia y conozca a otros aficionados Acérquese a la mediateca Chauvé para pasar una tarde agradable

