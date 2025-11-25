Soirée jeux pour tous prés Jean Roche Jussey
Soirée jeux pour tous
prés Jean Roche Médiathèque Intercommunale Jussey Haute-Saône
Début : 2025-11-25 18:30:00
fin : 2025-11-25 20:30:00
2025-11-25
Venez découvrir une collection de plus de 300 jeux ! Soirée entre amis, en famille, pour les petits et les grands. Les enfants de de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Réservation conseillée. .
prés Jean Roche Médiathèque Intercommunale Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78 mediatheque@cchvs.fr
L’événement Soirée jeux pour tous Jussey a été mis à jour le 2025-09-24 par JUSSEY TOURISME