Soirée jeux pour tous prés Jean Roche Jussey

prés Jean Roche Médiathèque Intercommunale Jussey Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-09 18:30:00
fin : 2025-12-09 20:30:00
2025-12-09
Venez découvrir une collection de plus de 300 jeux ! Soirée entre amis, en famille, pour les petits et les grands. Les enfants de de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Réservation conseillée. .
prés Jean Roche Médiathèque Intercommunale Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78 mediatheque@cchvs.fr
