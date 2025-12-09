Soirée jeux pour tous prés Jean Roche Jussey

Soirée jeux pour tous

prés Jean Roche Médiathèque Intercommunale Jussey Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 18:30:00

fin : 2025-12-09 20:30:00

Date(s) :

2025-12-09

Venez découvrir une collection de plus de 300 jeux ! Soirée entre amis, en famille, pour les petits et les grands. Les enfants de de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Réservation conseillée. .

prés Jean Roche Médiathèque Intercommunale Jussey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 77 73 78 mediatheque@cchvs.fr

English : Soirée jeux pour tous

German : Soirée jeux pour tous

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jeux pour tous Jussey a été mis à jour le 2025-09-24 par JUSSEY TOURISME