Soirée jeux présentaion des nouveautés ! Rue Albert Theulier Eyzerac

Début : 2025-09-12

Chacun apporte un plat salé/sucré à partager, Boissons à consommer sur place

Rue Albert Theulier Ludothèque Eyzerac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 31 95 56

English : Soirée jeux présentaion des nouveautés !

Everyone brings a savoury/sweet dish to share, Drinks available on site

German : Soirée jeux présentaion des nouveautés !

Jeder bringt ein süßes oder salziges Gericht zum Teilen mit, Getränke können vor Ort konsumiert werden

Italiano :

Ognuno porta un piatto salato/dolce da condividere, le bevande sono disponibili sul posto

Espanol : Soirée jeux présentaion des nouveautés !

Cada uno trae un plato salado/dulce para compartir, Bebidas disponibles in situ

