Soirée Jeux Puy du Lac Salle des Fêtes Puy-du-Lac
Soirée Jeux Puy du Lac Salle des Fêtes Puy-du-Lac samedi 28 février 2026.
Soirée Jeux Puy du Lac
Salle des Fêtes Rue des Hirondelles Puy-du-Lac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 23:59:00
Date(s) :
2026-02-28
Soirée jeux pour tous, gratuite, de 20h à minuit. Découvrez de nombreux jeux de société, des jeux géants, de quoi jouer en famille ou entre amis.
.
Salle des Fêtes Rue des Hirondelles Puy-du-Lac 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 37 14 ludotheque@valsdesaintonge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free games evening for all, from 8pm to midnight. Discover a wide range of board games, giant games, and plenty to play with family and friends.
L’événement Soirée Jeux Puy du Lac Puy-du-Lac a été mis à jour le 2026-01-06 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme