Soirée jeux le bourg Puybarban

Soirée jeux

le bourg Salle des fêtes Puybarban Gironde

Le Cercle de Puybarban vous invite à une soirée jeux ouverte à tous, placée sous le signe de la découverte, de la convivialité et du plaisir de jouer ensemble. Que vous soyez joueur débutant ou confirmé, venez passer un bon moment autour de Jeux de société, Jeux en bois, casse-tête, Puzzles enfants & adultes, Fléchettes, Dés (421) & cartes (Black Jack compris). Et pour accompagner tout ça Buvette & petite restauration (Soupe, quiche, fromage, desserts). Pas de tournoi, pas de pression juste le plaisir de jouer, de découvrir de nouveaux jeux et de partager un moment chaleureux entre voisins, amis et familles. .

le bourg Salle des fêtes Puybarban 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 78 40 33

