Soirée jeux & réalité virtuelle Route de Montigny Poix-Terron

Route de Montigny Médiathèque de Poix Terron Poix-Terron Ardennes

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

L’association PIX’in organise sa première soirée jeux/VR, le Vendredi 17 octobre de 19h à 22h à la médiathèque de Poix-Terron ! Tournois de jeux vidéos sur écran géant et jeux en VR (à partir de 12 ans) sont au programme. Gratuit (réservé aux adhérents) réservation conseillée

Route de Montigny Médiathèque de Poix Terron Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 24 83 contact@lalocomotive.org

English :

The PIX’in association is organizing its first games/VR evening, on Friday October 17 from 7pm to 10pm at the Poix-Terron media library! Video game tournaments on a giant screen and VR games (ages 12 and up) are on the program. Free (members only) reservation recommended

German :

Der Verein PIX’in organisiert seinen ersten Spiele-/VR-Abend am Freitag, den 17. Oktober von 19 bis 22 Uhr in der Mediathek von Poix-Terron! Auf dem Programm stehen Videospielturniere auf Großbildschirmen und VR-Spiele (ab 12 Jahren). Kostenlos (nur für Mitglieder) Reservierung empfohlen

Italiano :

L’associazione PIX’in organizza la sua prima serata di giochi/VR venerdì 17 ottobre dalle 19.00 alle 22.00 presso la biblioteca multimediale di Poix-Terron! In programma tornei di videogiochi su schermo gigante e giochi VR (a partire dai 12 anni). Gratuito (solo per i soci), prenotazione consigliata

Espanol :

La asociación PIX’in organiza su primera velada de juegos y RV el viernes 17 de octubre de 19:00 a 22:00 en la mediateca de Poix-Terron El programa incluye torneos de videojuegos en pantalla gigante y juegos de realidad virtual (a partir de 12 años). Gratuito (sólo para socios), se recomienda reservar

