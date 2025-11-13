Soirée jeux Redon
Soirée jeux Redon jeudi 13 novembre 2025.
Soirée jeux
1 rue du Tribunal Redon Ille-et-Vilaine
Dans l’ambiance de l’automne, venez avec vos jeux préférés ou jouer avec ceux des autres joueurs. Proposé par la Bicoque. .
1 rue du Tribunal Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 82 93 14
