Soirée Jeux Rétro 80–90 Saint-Thurial

Soirée Jeux Rétro 80–90
6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine
On rembobine ⏪ direction les années 80–90 !
Vendredi 27 Février
Jeux de société, jeux en tout genre, défis, fous rires et vibes old-school au programme.
Déguisement rétro vivement conseillé (kitsch bienvenu, créativité récompensée)
Viens jouer, viens rire, viens déguisé
Appuie sur Start et rejoins la partie !
Planche apéro et tapas sur place
️ Réservez vite votre table pour ne pas manquer cette soirée !
Infos et résa: 06 52 11 51 87 .
6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87
English :
