Soirée Jeux Rétro 80–90 Saint-Thurial

Soirée Jeux Rétro 80–90

6 Rue de l’Église Saint-Thurial Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27 22:30:00

2026-02-27

On rembobine ⏪ direction les années 80–90 !

Vendredi 27 Février

Jeux de société, jeux en tout genre, défis, fous rires et vibes old-school au programme.

Déguisement rétro vivement conseillé (kitsch bienvenu, créativité récompensée)

Viens jouer, viens rire, viens déguisé

Appuie sur Start et rejoins la partie !

Planche apéro et tapas sur place

️ Réservez vite votre table pour ne pas manquer cette soirée !

Infos et résa: 06 52 11 51 87 .

6 Rue de l’Église Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 11 51 87

