Soirée jeux RISCLE Riscle

Soirée jeux RISCLE Riscle mercredi 16 juillet 2025.

Soirée jeux

RISCLE Médiathèque Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 20:00:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Que vous arriviez en famille ou avec des amis, cette rencontre est l’occasion de rires et de partages !

Les jeux de société de la Médiathèque vous seront proposés sur place. N’hésitez pas à venir avec vos propres jeux si vous souhaitez les faire découvrir…

Une inscription préalable sera appréciée.

RISCLE Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

English :

Whether you’re coming with family or friends, this is a great opportunity to laugh and share!

Board games from the Médiathèque will be available on site. Feel free to bring your own games if you’d like to share them with others…

Prior registration will be appreciated.

German :

Ob Sie mit der Familie oder mit Freunden anreisen, bei diesem Treffen wird viel gelacht und geteilt!

Die Gesellschaftsspiele der Mediathek werden Ihnen vor Ort angeboten. Bringen Sie ruhig Ihre eigenen Spiele mit, wenn Sie sie anderen zeigen möchten…

Eine vorherige Anmeldung wird begrüßt.

Italiano :

Che veniate con la famiglia o con gli amici, questa è una grande opportunità per ridere e condividere!

I giochi da tavolo della Médiathèque saranno disponibili sul posto. Non esitate a portare i vostri giochi se volete che gli altri li scoprano…

È gradita la registrazione preventiva.

Espanol :

Tanto si vienes en familia como con amigos, ¡es una gran oportunidad para reír y compartir!

Los juegos de mesa de la Médiathèque estarán disponibles in situ. No dude en traer sus propios juegos si desea que la gente los descubra…

Se agradecerá la inscripción previa.

