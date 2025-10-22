Soirée jeux RISCLE Riscle

Soirée jeux RISCLE Riscle mercredi 22 octobre 2025.

Soirée jeux

RISCLE Médiathèque Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 20:00:00

fin : 2025-10-22 23:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Venez partager une soirée autour de jeux de société pour adultes, jeunes et enfants.

Que vous arriviez en famille ou avec des amis, cette rencontre est l’occasion de rires et de partages !

Les jeux de société de la Médiathèque vous seront proposés sur place. N’hésitez pas à venir avec vos propres jeux si vous souhaitez les faire découvrir…

Une inscription préalable sera appréciée.

RISCLE Médiathèque Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 43 mediatheque.riscle@gmail.com

English :

Come and share an evening of board games for adults, young people and children.

Whether you’re coming with family or friends, this is a great opportunity to laugh and share!

Board games from the Médiathèque will be available on site. Feel free to bring your own games if you’d like to share them with others…

Prior registration will be appreciated.

German :

Kommen Sie und verbringen Sie einen gemeinsamen Abend mit Gesellschaftsspielen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.

Egal, ob Sie mit der Familie oder mit Freunden kommen, dieses Treffen ist eine Gelegenheit zum Lachen und zum Austausch!

Die Gesellschaftsspiele der Mediathek werden Ihnen vor Ort angeboten. Bringen Sie ruhig Ihre eigenen Spiele mit, wenn Sie sie anderen zeigen möchten…

Eine vorherige Anmeldung wird begrüßt.

Italiano :

Venite a condividere una serata di giochi da tavolo per adulti, giovani e bambini.

Sia che veniate con la famiglia o con gli amici, questa è una grande opportunità per ridere e condividere!

I giochi da tavolo della Médiathèque saranno disponibili sul posto. Non esitate a portare i vostri giochi se volete condividerli con gli altri…

È gradita la registrazione preventiva.

Espanol :

Ven a compartir una tarde de juegos de mesa para adultos, jóvenes y niños.

Tanto si viene en familia como con amigos, es una buena ocasión para reír y compartir

Los juegos de mesa de la Mediateca estarán disponibles in situ. No dude en traer sus propios juegos si desea compartirlos con los demás…

Se agradecerá la inscripción previa.

L'événement Soirée jeux Riscle a été mis à jour le 2025-09-19