Soirée jeux Romagne
Soirée jeux Romagne jeudi 9 octobre 2025.
Soirée jeux
salle des associations de Romagne Romagne Vienne
Une sélections de jeux familiaux à découvrir librement.
Des jeux « expert » sur inscription
Un buffet pour accueillir boissons/nourriture à partager
Des Bénévoles pour vous expliquer les règles. .
salle des associations de Romagne Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine assolechatrouge@gmail.com
