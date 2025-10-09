Soirée jeux Romagne

Soirée jeux Romagne jeudi 9 octobre 2025.

salle des associations de Romagne Romagne Vienne

2025-10-09
2025-10-09

Une sélections de jeux familiaux à découvrir librement.
Des jeux « expert » sur inscription
Un buffet pour accueillir boissons/nourriture à partager
Des Bénévoles pour vous expliquer les règles.

salle des associations de Romagne Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine   assolechatrouge@gmail.com

