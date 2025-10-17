Soirée jeux Ludothèque Royan
Soirée jeux Ludothèque Royan vendredi 17 octobre 2025.
Soirée jeux
Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-17 18:00:00
fin : 2025-10-17 22:00:00
Date(s) :
2025-10-17
Rendez-vous conviviaux destinés à tous les amateurs de jeux, quels que soient leur âge ou leur niveau d’expérience.
Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 95 09 ludotheque@mairie-royan.fr
English :
Friendly get-togethers for all gaming enthusiasts, whatever their age or level of experience.
German :
Gesellige Treffen für alle Spielbegeisterten, unabhängig von Alter und Erfahrung.
Italiano :
Incontri amichevoli per tutti gli appassionati di giochi, indipendentemente dall’età o dal livello di esperienza.
Espanol :
Reuniones amistosas para todos los aficionados a los juegos, sea cual sea su edad o nivel de experiencia.
L’événement Soirée jeux Royan a été mis à jour le 2025-09-10 par Mairie de Royan