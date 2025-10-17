Soirée jeux Ludothèque Royan

Soirée jeux Ludothèque Royan vendredi 17 octobre 2025.

Soirée jeux

Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Rendez-vous conviviaux destinés à tous les amateurs de jeux, quels que soient leur âge ou leur niveau d’expérience.

.

Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 95 09 ludotheque@mairie-royan.fr

English :

Friendly get-togethers for all gaming enthusiasts, whatever their age or level of experience.

German :

Gesellige Treffen für alle Spielbegeisterten, unabhängig von Alter und Erfahrung.

Italiano :

Incontri amichevoli per tutti gli appassionati di giochi, indipendentemente dall’età o dal livello di esperienza.

Espanol :

Reuniones amistosas para todos los aficionados a los juegos, sea cual sea su edad o nivel de experiencia.

L’événement Soirée jeux Royan a été mis à jour le 2025-09-10 par Mairie de Royan