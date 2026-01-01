Soirée jeux Ludothèque Royan

Soirée jeux

Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-10-17 2026-12-19

Rendez-vous conviviaux destinés à tous les amateurs de jeux, quels que soient leur âge ou leur niveau d’expérience.

Ludothèque 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 95 09 ludotheque@mairie-royan.fr

English :

Friendly get-togethers for all gaming enthusiasts, whatever their age or level of experience.

