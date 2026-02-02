Soirée jeux Ludothèque de Saint Aubin Saint-Aubin

Soirée jeux

Ludothèque de Saint Aubin Au bourg Saint-Aubin Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

[Soirée jeux de société]

En famille ou entre amis, défiez de nouveaux adversaires et préparez-vous à un moment rempli de convivialité et de plaisir !

A partir de 6 ans.

Sur inscription .

+33 5 54 84 01 16 mediatheque@terresdechalosse.fr

English : Soirée jeux

