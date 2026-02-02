Soirée jeux Ludothèque de Saint Aubin Saint-Aubin
Soirée jeux
Ludothèque de Saint Aubin Au bourg Saint-Aubin Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
[Soirée jeux de société]
En famille ou entre amis, défiez de nouveaux adversaires et préparez-vous à un moment rempli de convivialité et de plaisir !
A partir de 6 ans.
Sur inscription .
Ludothèque de Saint Aubin Au bourg Saint-Aubin 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 84 01 10 mediatheque@terresdechalosse.fr
