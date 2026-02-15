Soirée jeux Saint-Dizier-Masbaraud
Soirée jeux Saint-Dizier-Masbaraud samedi 28 février 2026.
Soirée jeux
Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud Creuse
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Vous avez des jeux à la maison ?
Apportez-les et partageons un bon moment ensemble.
Soirée organisée par la Comité des fêtes .
Buvette et crêpes sur place. .
Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 46 49
