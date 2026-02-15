Soirée jeux Saint-Dizier-Masbaraud

Soirée jeux

Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Vous avez des jeux à la maison ?

Apportez-les et partageons un bon moment ensemble.

Soirée organisée par la Comité des fêtes .

Buvette et crêpes sur place. .

Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 46 49

