Soirée jeux Saint-Dizier-Masbaraud

Soirée jeux Saint-Dizier-Masbaraud samedi 28 février 2026.

Soirée jeux

Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

Date(s) :
2026-02-28

Vous avez des jeux à la maison ?
Apportez-les et partageons un bon moment ensemble.

Soirée organisée par la Comité des fêtes .
Buvette et crêpes sur place.   .

Salle des fêtes Saint-Dizier-Masbaraud 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 46 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Saint-Dizier-Masbaraud a été mis à jour le 2026-02-12 par Creuse Tourisme