Soirée Jeux Complexe Colette Besson 2ème étage Saint-Georges-de-Didonne

Soirée Jeux
Complexe Colette Besson 2ème étage 2 rue du Dr Maudet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2025-09-19 19:30:00
fin : 2025-09-19 22:30:00
2025-09-19
Soirée jeux organisée par la Ludothèque de Saint-Georges-de-Didonne, en partenariat avec le magasin Ika Ipaka.
Complexe Colette Besson 2ème étage 2 rue du Dr Maudet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 07 00 ludotheque@sgdd.fr
English :
Games evening organized by the Ludothèque de Saint-Georges-de-Didonne, in partnership with the Ika Ipaka store.
German :
Spieleabend, organisiert von der Ludothek von Saint-Georges-de-Didonne in Partnerschaft mit dem Geschäft Ika Ipaka.
Italiano :
Serata di giochi organizzata dalla ludoteca di Saint-Georges-de-Didonne, in collaborazione con il negozio Ika Ipaka.
Espanol :
Tarde de juegos organizada por la ludoteca de Saint-Georges-de-Didonne, en colaboración con la tienda Ika Ipaka.
