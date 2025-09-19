Soirée Jeux Complexe Colette Besson 2ème étage Saint-Georges-de-Didonne

Soirée Jeux Complexe Colette Besson 2ème étage Saint-Georges-de-Didonne vendredi 19 septembre 2025.

Soirée Jeux

Complexe Colette Besson 2ème étage 2 rue du Dr Maudet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 19:30:00

fin : 2025-09-19 22:30:00

Date(s) :

2025-09-19

Soirée jeux organisée par la Ludothèque de Saint-Georges-de-Didonne, en partenariat avec le magasin Ika Ipaka.

.

Complexe Colette Besson 2ème étage 2 rue du Dr Maudet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 07 00 ludotheque@sgdd.fr

English :

Games evening organized by the Ludothèque de Saint-Georges-de-Didonne, in partnership with the Ika Ipaka store.

German :

Spieleabend, organisiert von der Ludothek von Saint-Georges-de-Didonne in Partnerschaft mit dem Geschäft Ika Ipaka.

Italiano :

Serata di giochi organizzata dalla ludoteca di Saint-Georges-de-Didonne, in collaborazione con il negozio Ika Ipaka.

Espanol :

Tarde de juegos organizada por la ludoteca de Saint-Georges-de-Didonne, en colaboración con la tienda Ika Ipaka.

L’événement Soirée Jeux Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-09-04 par Royan Atlantique