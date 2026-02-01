Soirée Jeux Complexe Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne

Soirée Jeux

Complexe Colette Besson 2 rue du Dr Maudet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2026-02-20 19:30:00

fin : 2026-02-20 22:30:00

2026-02-20 2026-04-17

Avis à toutes celles et ceux qui rêvent de lancer des dés comme des champions, de briller à coup de cartes bien ou simplement de s’offrir une soirée sans écran et sans “on fait quoi ce soir ?”vous êtes officiellement invités à la Soirée Jeux !

Complexe Colette Besson 2 rue du Dr Maudet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 07 00 ludotheque@sgdd.fr

For all those who dream of throwing dice like champions, shining with cards or simply enjoying an evening without screens and without ?what’s on tonight??you’re officially invited to the Games Evening!

