Soirée Jeux Complexe Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne
vendredi 16 octobre 2026 · Complexe Colette Besson · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Soirée Jeux
Complexe Colette Besson 2 rue du Docteur Maudet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:30:00
fin : 2026-10-16 22:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Avis à toutes celles et ceux qui rêvent de lancer des dés comme des champions, de briller à coup de cartes bien ou simplement de s’offrir une soirée sans écran et sans “on fait quoi ce soir ?” Vous êtes officiellement invités à la Soirée Jeux !
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Complexe Colette Besson 2 rue du Docteur Maudet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 07 00 ludotheque@sgdd.fr
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English :
Calling all those who dream of throwing dice like champions, shining with cards or simply enjoying an evening without screens and without « what’s on tonight? You’re officially invited to the Games Evening!
L’événement Soirée Jeux Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique
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