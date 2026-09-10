Soirée Jeux Complexe Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Soirée Jeux

Complexe Colette Besson 2 rue du Docteur Maudet Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:30:00

fin : 2026-10-16 22:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Avis à toutes celles et ceux qui rêvent de lancer des dés comme des champions, de briller à coup de cartes bien ou simplement de s’offrir une soirée sans écran et sans “on fait quoi ce soir ?” Vous êtes officiellement invités à la Soirée Jeux !

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Complexe Colette Besson 2 rue du Docteur Maudet Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 07 00 ludotheque@sgdd.fr

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English :

Calling all those who dream of throwing dice like champions, shining with cards or simply enjoying an evening without screens and without « what’s on tonight? You’re officially invited to the Games Evening!

L’événement Soirée Jeux Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique