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AGENDA · Saint-Hilaire-de-Villefranche

Soirée jeux Saint-Hilaire-de-Villefranche

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Hilaire-de-Villefranche

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
02:00:00
Adresse
Salle Jean Garnier
Ville
17770 Saint-Hilaire-de-Villefranche
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Hilaire-de-Villefranche

Soirée jeux

Salle Jean Garnier Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 02:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

une soirée conviviale autour des jeux !
Venez seul, en famille ou entre amis, pour partager un bon moment et découvrir de nouveaux jeux.
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Salle Jean Garnier Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 37 14  ludotheque@valsdesaintonge.fr

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L’événement Soirée jeux Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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