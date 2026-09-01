Soirée jeux Saint-Hilaire-de-Villefranche
samedi 26 septembre 2026 · Saint-Hilaire-de-Villefranche
Informations pratiques
Saint-Hilaire-de-Villefranche
Soirée jeux
Salle Jean Garnier Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 02:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
une soirée conviviale autour des jeux !
Venez seul, en famille ou entre amis, pour partager un bon moment et découvrir de nouveaux jeux.
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Salle Jean Garnier Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 37 14 ludotheque@valsdesaintonge.fr
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L’événement Soirée jeux Saint-Hilaire-de-Villefranche a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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