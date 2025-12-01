Soirée jeux Espace Public Numérique Saint-Hilaire-du-Harcouët

Soirée jeux

Espace Public Numérique 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Début : 2025-12-18 19:00:00

fin : 2025-12-18 22:00:00

2025-12-18

L’Espace Public Numérique Fablab communautaire de Saint-Hilaire-du-Harcouët organise, un jeudi par mois, une soirée jeux dédiée à la découverte de nouveaux jeux (jeux de société numérique et jeux vidéo), pour un moment de convivialité partagé.

Au programme jeux de société, jeux vidéo (PS3, PS4 avec casque VR, jeux PC, rétro-gaming…), défis amicaux (possibilité de venir jouer seul, en famille ou entre amis).

Tout public à partir de 10 ans.

Gratuit Sur réservation. .

Espace Public Numérique 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 6 70 23 38 72 epn.st-hilaire@msm-normandie.fr

