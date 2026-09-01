Soirée Jeux Médiathèque Marin-Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët
jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque Marin-Marie · Saint-Hilaire-du-Harcouët
Informations pratiques
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Soirée Jeux
Médiathèque Marin-Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24 22:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Entre amis ou en famille, venez découvrir des jeux vidéo et des jeux de société connectés. A partir de 10 ans. .
Médiathèque Marin-Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 50 75 20
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English : Soirée Jeux
L’événement Soirée Jeux Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MSM Normandie – BIT Genêts
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