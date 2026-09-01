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AGENDA · Saint-Hilaire-du-Harcouët

Soirée Jeux Médiathèque Marin-Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët

jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque Marin-Marie · Saint-Hilaire-du-Harcouët

Soirée Jeux Médiathèque Marin-Marie Saint-Hilaire-du-Harcouët

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Médiathèque Marin-Marie
Adresse
69 boulevard Gambetta
Ville
50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët
Département
Manche
Tarif

Saint-Hilaire-du-Harcouët

Soirée Jeux

Médiathèque Marin-Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24 22:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Entre amis ou en famille, venez découvrir des jeux vidéo et des jeux de société connectés. A partir de 10 ans.   .

Médiathèque Marin-Marie 69 boulevard Gambetta Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 50 75 20 

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English : Soirée Jeux

L’événement Soirée Jeux Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-09-11 par OT MSM Normandie – BIT Genêts

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