Soirée jeux La Bouillotte, côté Tanière Saint-Jean-en-Royans

La Bouillotte, côté Tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans Drôme

Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17 00:00:00

2025-10-17

Venez jouer aux jeux en accès libre et déguster les délices du salon de thé !
La Bouillotte, côté Tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 05 75  alabouillotte@gmail.com

English :

Come and play the free games and enjoy the delights of the tea room!

German :

Spielen Sie die frei zugänglichen Spiele und genießen Sie die Köstlichkeiten der Teestube!

Italiano :

Venite a giocare ai giochi gratuiti e a godervi le delizie della sala da tè!

Espanol :

Ven a jugar a los juegos gratuitos y disfruta de las delicias del salón de té

