Soirée jeux La Bouillotte, côté Tanière Saint-Jean-en-Royans
Soirée jeux La Bouillotte, côté Tanière Saint-Jean-en-Royans vendredi 17 octobre 2025.
Soirée jeux
La Bouillotte, côté Tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17 00:00:00
Date(s) :
2025-10-17
Venez jouer aux jeux en accès libre et déguster les délices du salon de thé !
La Bouillotte, côté Tanière 23 rue Jean Jaurès Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 05 75 alabouillotte@gmail.com
English :
Come and play the free games and enjoy the delights of the tea room!
German :
Spielen Sie die frei zugänglichen Spiele und genießen Sie die Köstlichkeiten der Teestube!
Italiano :
Venite a giocare ai giochi gratuiti e a godervi le delizie della sala da tè!
Espanol :
Ven a jugar a los juegos gratuitos y disfruta de las delicias del salón de té
L’événement Soirée jeux Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Vercors Drôme