Soirée jeux ! SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Soirée jeux !

Participez à nos rencontres mensuelles à la médiathèque du Centre culturel pour des soirées thématiques, découvertes de nouveautés et classiques indémodables. En plus des jeux disponibles à la ludothèque, n’hésitez pas à apporter vos propres jeux. La convivialité est au rendez-vous !

SAINT-LAURENT-DE-NESTE 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Join us at our monthly meetings at the Centre culturel media library for themed evenings, discovering new releases and timeless classics. In addition to the games available at the toy library, feel free to bring your own. We look forward to meeting you!

