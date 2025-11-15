Soirée jeux Saint-Laurent-en-Royans

Soirée jeux

Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Soirée jeux (à partir de 12 ans). breuvages et grignotages.

Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com

English :

Games evening (ages 12 and up). drinks and nibbles.

German :

Spieleabend (ab 12 Jahren). Getränke und Knabbereien.

Italiano :

Serata di giochi (a partire da 12 anni). bevande e stuzzichini.

Espanol :

Tarde de juegos (a partir de 12 años). Bebidas y aperitivos.

