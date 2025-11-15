Soirée jeux Saint-Laurent-en-Royans
Soirée jeux Saint-Laurent-en-Royans samedi 15 novembre 2025.
Soirée jeux
Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Soirée jeux (à partir de 12 ans). breuvages et grignotages.
Bibliothèque-ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo26@gmail.com
English :
Games evening (ages 12 and up). drinks and nibbles.
German :
Spieleabend (ab 12 Jahren). Getränke und Knabbereien.
Italiano :
Serata di giochi (a partire da 12 anni). bevande e stuzzichini.
Espanol :
Tarde de juegos (a partir de 12 años). Bebidas y aperitivos.
L’événement Soirée jeux Saint-Laurent-en-Royans a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Vercors Drôme