Soirée jeux Rue du Tram Saint-Laurent-en-Royans

Soirée jeux

Rue du Tram Bibliothèque Ludothèque Saint-Laurent-en-Royans Drôme

Date et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Soirée jeux de plateau conquêtes et stratégies . Pour ados et adultes. A boire et à grignoter

Rue du Tram Bibliothèque Ludothèque Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 35 70 biblioludo.stlaurent@cc-royans-vercors.org

English :

Conquests and strategies board game evening. For teens and adults. Drinks and snacks

