Soirée Jeux Saint Loup Salle des Fêtes Saint-Loup
Soirée Jeux Saint Loup Salle des Fêtes Saint-Loup samedi 4 avril 2026.
Soirée Jeux Saint Loup
Salle des Fêtes Les Jarries Saint-Loup Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04 23:59:00
Date(s) :
2026-04-04
Soirée jeux pour tous, gratuite, de 20h à minuit. Découvrez de nombreux jeux de société, des jeux géants, de quoi jouer en famille ou entre amis.
Buvette sur place
.
Salle des Fêtes Les Jarries Saint-Loup 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 37 14 ludotheque@valsdesaintonge.fr
English :
Free games evening for all, from 8pm to midnight. Discover a wide range of board games, giant games, and plenty to play with family and friends.
Refreshment bar on site
L’événement Soirée Jeux Saint Loup Saint-Loup a été mis à jour le 2026-01-06 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme