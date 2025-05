Soirée jeux – Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo, 23 mai 2025 20:00, Saint-Malo.

Ille-et-Vilaine

Soirée jeux Médiathèque La Grande Passerelle 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-05-23 20:00:00

fin : 2025-05-23 23:00:00

2025-05-23

2025-06-27

Ados et adultes, retrouvez les soirées jeux de la ludothèque à La Grande Passerelle, animée par Le Corsaire Ludique !

Découvrez de nouveaux jeux et partagez des pépites ludiques au cours d’un moment convivial. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, apportez et partagez vos propres jeux ! .

