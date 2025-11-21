Soirée jeux La Grande Passerelle Saint-Malo
Soirée jeux La Grande Passerelle Saint-Malo vendredi 21 novembre 2025.
Soirée jeux
La Grande Passerelle 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-12-12 23:00:00
Date(s) :
2025-11-21 2025-12-12 2026-01-16
Animée par Le Corsaire Ludique
Ados et adultes, retrouvez les soirées jeux de la ludothèque à la Grande Passerelle ! Découvrez de nouveaux jeux et partagez des pépites ludiques au cours d’un moment convivial. Bien-sûr, si le cœur vous en dit, apportez et partagez vos propres jeux !
À partir de 10 ans.
Sur réservation. .
La Grande Passerelle 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 40 78 00
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée jeux Saint-Malo a été mis à jour le 2025-10-04 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel