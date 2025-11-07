SOIRÉE JEUX Saint-Martin-de-Boubaux
SOIRÉE JEUX Saint-Martin-de-Boubaux vendredi 7 novembre 2025.
SOIRÉE JEUX
Café Resto Associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-11-07 2025-12-05 2026-01-02 2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-05-01
Soirée jeux tous les premiers vendredis du mois au café/resto associatif L’Essentiel.
Tous les premiers vendredis du mois c’est Soirée Jeux au café/resto associatif L’Essentiel de Saint Martin de Boubaux.
On commence vers 18h par la présentation d’un jeu et on poursuit la soirée en vous initiant à ce jeu ou à un des nombreux autres qui sont sur place ou que vous amènerez.
Pour l’occasion petite restauration avec assiettes de fromages ou de charcuterie. .
Café Resto Associatif L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel_smb@gmail.com
English :
Games evenings every first Friday of the month at the café/resto L’Essentiel.
German :
Spieleabend an jedem ersten Freitag des Monats im Café/Restaurant L’Essentiel.
Italiano :
Serate di gioco ogni primo venerdì del mese presso il caffè/ristorante L’Essentiel.
Espanol :
Veladas de juegos todos los primeros viernes de mes en el café-restaurante L’Essentiel.
L’événement SOIRÉE JEUX Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2025-10-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère