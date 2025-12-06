Soirée Jeux Saint-Martin-de-Juillers

Soirée Jeux

La Ludothèque organise en collaboration avec la municipalité une soirée autour des jeux de société. Venez vous amuser en famille ou entre amis.

Salle des fêtes Saint-Martin-de-Juillers 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 37 16 ludotheque@valsdesaintonge.fr

English :

The Ludothèque, in collaboration with the municipality, is organizing an evening of board games. Come and have fun with family and friends.

German :

Die Ludothek organisiert in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung einen Abend rund um Gesellschaftsspiele. Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit der Familie oder mit Freunden.

Italiano :

La Ludoteca organizza una serata di giochi da tavolo in collaborazione con il Comune. Venite a divertirvi con la famiglia e gli amici.

Espanol :

La Ludoteca organiza una velada de juegos de mesa en colaboración con el ayuntamiento. Ven a divertirte con la familia y los amigos.

