Soirée Jeux Saint-Martin-de-Juillers
Soirée Jeux Saint-Martin-de-Juillers samedi 6 décembre 2025.
Soirée Jeux
Salle des fêtes Saint-Martin-de-Juillers Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
La Ludothèque organise en collaboration avec la municipalité une soirée autour des jeux de société. Venez vous amuser en famille ou entre amis.
Salle des fêtes Saint-Martin-de-Juillers 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 37 14 ludotheque@valsdesaintonge.fr
English :
The Ludothèque, in collaboration with the municipality, is organizing an evening of board games. Come and have fun with family and friends.
German :
Die Ludothek organisiert in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung einen Abend rund um Gesellschaftsspiele. Kommen Sie und amüsieren Sie sich mit der Familie oder mit Freunden.
Italiano :
La Ludoteca organizza una serata di giochi da tavolo in collaborazione con il Comune. Venite a divertirvi con la famiglia e gli amici.
Espanol :
La Ludoteca organiza una velada de juegos de mesa en colaboración con el ayuntamiento. Ven a divertirte con la familia y los amigos.
