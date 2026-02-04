Soirée Jeux Salle des fêtes Saint-Pal-de-Mons

Soirée Jeux

Salle des fêtes 11 rue du stade Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14 22:00:00

2026-03-14

L’association ‘Familles Rurales’ et le Club Ados ‘Odafun’ organisent une soirée jeux (jeux de société, jeux de construction en bois, …), le Samedi 14 Mars 2026 de 18 heures à 22 heures à la salle des fêtes.

Salle des fêtes 11 rue du stade Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60

English :

The Familles Rurales association and the Odafun teen club are organizing a games evening (board games, wooden construction games, etc.) on Saturday March 14, 2026 from 6pm to 10pm at the village hall.

