Soirée Jeux Salle des fêtes Saint-Pal-de-Mons
Soirée Jeux Salle des fêtes Saint-Pal-de-Mons samedi 14 mars 2026.
Soirée Jeux
Salle des fêtes 11 rue du stade Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
Date(s) :
2026-03-14
L’association ‘Familles Rurales’ et le Club Ados ‘Odafun’ organisent une soirée jeux (jeux de société, jeux de construction en bois, …), le Samedi 14 Mars 2026 de 18 heures à 22 heures à la salle des fêtes.
Salle des fêtes 11 rue du stade Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
English :
The Familles Rurales association and the Odafun teen club are organizing a games evening (board games, wooden construction games, etc.) on Saturday March 14, 2026 from 6pm to 10pm at the village hall.
L’événement Soirée Jeux Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron