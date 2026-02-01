SOIRÉE JEUX Médiathèque Livres y médias Saint-Père-en-Retz
Médiathèque Livres y médias 2 rue de la gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2026-02-13 17:00:00
fin : 2026-02-13 20:00:00
2026-02-13
La médiathèque vous propose une soirée jeux animée, en partenariat avec la Maison pour tous.
Plus de 150 jeux à votre disposition pour jouer en famille ou avec les amis.
Entrée libre .
Médiathèque Livres y médias 2 rue de la gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 78 27 mediatheque@saintpereenretz.fr
