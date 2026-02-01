SOIRÉE JEUX Médiathèque Livres y médias Saint-Père-en-Retz

SOIRÉE JEUX

Médiathèque Livres y médias 2 rue de la gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 17:00:00

fin : 2026-02-13 20:00:00

Date(s) :

2026-02-13

La médiathèque vous propose une soirée jeux animée, en partenariat avec la Maison pour tous.

Plus de 150 jeux à votre disposition pour jouer en famille ou avec les amis.

Entrée libre .

Médiathèque Livres y médias 2 rue de la gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 78 27 mediatheque@saintpereenretz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SOIRÉE JEUX Saint-Père-en-Retz a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Saint Brevin