soirée jeux La Pimenterie Saint-Point

soirée jeux

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Venez découvrir les jeux de société de la Pimenterie dans une ambiance conviviale et ludique. Apportez vos jeux pour les faire découvrir. Soirée ouverte à tous.tes sur adhésion à la Pimenterie .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bonjour@lapimenterie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : soirée jeux

L’événement soirée jeux Saint-Point a été mis à jour le 2026-01-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)