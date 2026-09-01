AGENDA · Saint-Point
Soirée jeux La PIMENTERIE Saint-Point
vendredi 25 septembre 2026 · La PIMENTERIE · Saint-Point
Informations pratiques
Saint-Point
Soirée jeux
La PIMENTERIE 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Soirée jeux pour tous les âges .
La PIMENTERIE 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40 bonjour@lapimenterie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Saint-Point a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)