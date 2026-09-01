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AGENDA · Saint-Point

Soirée jeux La PIMENTERIE Saint-Point

vendredi 25 septembre 2026 · La PIMENTERIE · Saint-Point

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La PIMENTERIE
Adresse
1789 Route du Lac
Ville
71520 Saint-Point
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Saint-Point

Soirée jeux

La PIMENTERIE 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Soirée jeux pour tous les âges   .

La PIMENTERIE 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40  bonjour@lapimenterie.fr

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Saint-Point a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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