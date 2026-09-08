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AGENDA · Saint-Point

Soirée jeux La Pimenterie Saint-Point

vendredi 16 octobre 2026 · La Pimenterie · Saint-Point

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Pimenterie
Adresse
1789 Route du Lac
Ville
71520 Saint-Point
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Saint-Point

Soirée jeux

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Vous êtes plutôt jeux d’ambiance ou de stratégie ? Vous voulez vous affronter ou collaborer ?
Venez découvrir les jeux de société de la Pimenterie dans une ambiance conviviale et ludique.

Amenez vos jeux pour les faire découvrir.

Soirée ouverte à tous·tes sur adhésion à la Pimenterie.   .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40 

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English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Saint-Point a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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