Soirée jeux La Pimenterie Saint-Point

Informations pratiques

Saint-Point

Soirée jeux

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Vous êtes plutôt jeux d’ambiance ou de stratégie ? Vous voulez vous affronter ou collaborer ?

Venez découvrir les jeux de société de la Pimenterie dans une ambiance conviviale et ludique.

Amenez vos jeux pour les faire découvrir.

Soirée ouverte à tous·tes sur adhésion à la Pimenterie. .

La Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 45 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Saint-Point a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)