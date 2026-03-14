Soirée Jeux ! Médiathèque de Saint-Sever Saint-Sever

Soirée Jeux !

Médiathèque de Saint-Sever 15 avenue du l’Océan Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Esprit d’équipe ! Que vous veniez en famille, entre amis, ou bien seul…si vous aimez vous challenger et tester votre côté stratège…alors cette soirée est pour vous !

Tout public dès 10 ans Sur inscription.

Esprit d’équipe ! Que vous veniez en famille, entre amis, ou bien seul…si vous aimez vous challenger et tester votre côté stratège…alors cette soirée est pour vous !

Tout public dès 10 ans Sur inscription. .

Médiathèque de Saint-Sever 15 avenue du l’Océan Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23 mediatheque.saintsever@chalossetursan.fr

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English : Soirée Jeux !

Team spirit! Whether you’re coming with family, friends, or on your own?if you like to challenge yourself and test your strategic side?then this is the evening for you!

All ages 10 and up Registration required.

L’événement Soirée Jeux ! Saint-Sever a été mis à jour le 2026-03-12 par Landes Chalosse