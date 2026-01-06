Soirée Jeux Saint Séverin sur Boutonne Salle des Fêtes Saint-Séverin-sur-Boutonne
Début : 2026-03-14 20:00:00
fin : 2026-03-14 23:59:00
2026-03-14
Soirée jeux pour tous, gratuite, de 20h à minuit. Découvrez de nombreux jeux de société, des jeux géants, de quoi jouer en famille ou entre amis.
Buvette sur place
Salle des Fêtes Rue de la Mairie, 17330, Saint-Séverin-sur-Boutonne Saint-Séverin-sur-Boutonne 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 37 14 ludotheque@valsdesaintonge.fr
English :
Free games evening for all, from 8pm to midnight. Discover a wide range of board games, giant games, and plenty to play with family and friends.
Refreshment bar on site
