Soirée Jeux Saint Séverin sur Boutonne Salle des Fêtes Saint-Séverin-sur-Boutonne

Soirée Jeux Saint Séverin sur Boutonne

Salle des Fêtes Rue de la Mairie, 17330, Saint-Séverin-sur-Boutonne Saint-Séverin-sur-Boutonne Charente-Maritime

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14 23:59:00

2026-03-14

Soirée jeux pour tous, gratuite, de 20h à minuit. Découvrez de nombreux jeux de société, des jeux géants, de quoi jouer en famille ou entre amis.

Buvette sur place

Salle des Fêtes Rue de la Mairie, 17330, Saint-Séverin-sur-Boutonne Saint-Séverin-sur-Boutonne 17330 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 37 14 ludotheque@valsdesaintonge.fr

English :

Free games evening for all, from 8pm to midnight. Discover a wide range of board games, giant games, and plenty to play with family and friends.

Refreshment bar on site

