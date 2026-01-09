Soirée jeux Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains

Soirée jeux

Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Début : 2026-01-09 20:00:00

fin : 2026-03-06 23:00:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03

Chaque premier vendredi du mois, de 20h à 23h, retrouve Dominique au Café Asso pour découvrir de nombreux jeux !

Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

English : Games evening

Every first Friday of the month, from 8pm to 11pm, join Dominique at Café Asso to discover a wide range of games!

