Soirée jeux Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains

Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains
Début : 2026-01-09 20:00:00
fin : 2026-03-06 23:00:00
2026-01-09 2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03
Chaque premier vendredi du mois, de 20h à 23h, retrouve Dominique au Café Asso pour découvrir de nombreux jeux !
Tiers-lieu de Saint-Trojan-les-Bains Place de la Résistance Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 36 accueil@saint-trojan-les-bains.fr
English : Games evening
Every first Friday of the month, from 8pm to 11pm, join Dominique at Café Asso to discover a wide range of games!
