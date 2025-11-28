Soirée jeux à la micro-folie Saint-Varent

Soirée jeux

à la micro-folie 15 Place du 14 Juillet Saint-Varent Deux-Sèvres

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Venez vous amuser lors de la soirée jeux du centre socio culturel ! Petits te grands trouveront leur bonheur dans une ambiance conviviale. Bar à dessert sur place (vous pouvez apporter le vôtre)

à la micro-folie 15 Place du 14 Juillet Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 52 80 contact.saintvarent@csc79.org

English : Soirée jeux

Come and have fun at the socio-cultural center’s games evening! There’s something for everyone, young and old, in a friendly atmosphere. Dessert bar on site (bring your own)

German : Soirée jeux

Kommen Sie und amüsieren Sie sich beim Spieleabend des soziokulturellen Zentrums! Groß und Klein werden in einer geselligen Atmosphäre ihr Glück finden. Dessertbar vor Ort (Sie können Ihre eigene mitbringen)

Italiano :

Venite a divertirvi alla serata di giochi del Centro socio-culturale! Ce n’è per tutti i gusti, grandi e piccini, in un’atmosfera amichevole. Bar di dolci in loco (potete portare i vostri)

Espanol : Soirée jeux

Ven a divertirte en la tarde de juegos del Centro Sociocultural Hay para todos los gustos, jóvenes y mayores, en un ambiente agradable. Bar de postres in situ (puedes traer los tuyos)

L’événement Soirée jeux Saint-Varent a été mis à jour le 2025-11-08 par Maison du Thouarsais