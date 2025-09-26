Soirée jeux Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène

Soirée jeux Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène vendredi 26 septembre 2025.

Soirée jeux

Ludothèque Ricochet 14 Avenue Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-09-26 18:30:00

fin : 2025-09-26 22:30:00

2025-09-26

Pour passer un fabuleux moment autour de nombreux jeux de société, en famille et/ou entre ami(e)s, c’est ici.

Venez nombreux/euses, partager une soirée dans la joie et la bonne humeur.

Ludothèque Ricochet 14 Avenue Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 58 47 70

English :

If you’d like to spend some fabulous time playing board games with your family and/or friends, this is the place to be.

Come one, come all, and share an evening of joy and good humor.

German :

Hier können Sie mit Ihrer Familie und/oder Ihren Freunden eine tolle Zeit mit vielen Gesellschaftsspielen verbringen.

Kommen Sie zahlreich und genießen Sie einen Abend voller Freude und guter Laune.

Italiano :

Se volete trascorrere del tempo favoloso giocando a una vasta gamma di giochi da tavolo con la vostra famiglia e/o i vostri amici, questo è il posto giusto.

Venite tutti e godetevi una serata all’insegna del divertimento e del buonumore.

Espanol :

Si quieres pasar un rato fabuloso jugando a una gran variedad de juegos de mesa con tu familia y/o amigos, éste es el lugar.

Venid todos y disfrutad de una tarde de diversión y buen humor.

L’événement Soirée jeux Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron