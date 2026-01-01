Soirée jeux Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène
Soirée jeux Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène vendredi 30 janvier 2026.
Soirée jeux
Ludothèque Ricochet 14 Avenue Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2026-01-30 18:30:00
fin : 2026-01-30 22:30:00
Date(s) :
2026-01-30
Pour passer un fabuleux moment autour de nombreux jeux de société, en famille et/ou entre ami(e)s, c’est ici. Venez nombreux/euses, partager une soirée dans la joie et la bonne humeur.
A partir de 7 ans.
Ludothèque Ricochet 14 Avenue Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 58 47 70
English :
If you want to spend a fabulous time playing board games with your family and/or friends, this is the place to be. Come one, come all, and share an evening of joy and good humor.
Ages 7 and up.
L’événement Soirée jeux Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron