Soirée jeux Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène

Soirée jeux

Ludothèque Ricochet 14 Avenue Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2026-01-30 18:30:00

fin : 2026-01-30 22:30:00

2026-01-30

Pour passer un fabuleux moment autour de nombreux jeux de société, en famille et/ou entre ami(e)s, c’est ici. Venez nombreux/euses, partager une soirée dans la joie et la bonne humeur.

A partir de 7 ans.

English :

If you want to spend a fabulous time playing board games with your family and/or friends, this is the place to be. Come one, come all, and share an evening of joy and good humor.

Ages 7 and up.

