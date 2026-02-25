Soirée jeux Sainte-Sigolène

Soirée jeux

14 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27 22:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Pour passer un fabuleux moment autour de nombreux jeux, en solo, en famille et/ou entre ami(e)s, c’est ici. Venez nombreux/euses, partager une soirée ludique dans la joie et la bonne humeur.

14 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 05 80 20 anim@ludothequericochet.fr

English :

If you want to spend a fabulous time playing games, solo, with family and/or friends, this is the place to be. Come one, come all, and enjoy an evening of fun and games.

