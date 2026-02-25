Soirée jeux Sainte-Sigolène
Soirée jeux Sainte-Sigolène vendredi 27 mars 2026.
Soirée jeux
14 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2026-03-27 18:30:00
fin : 2026-03-27 22:30:00
2026-03-27
Pour passer un fabuleux moment autour de nombreux jeux, en solo, en famille et/ou entre ami(e)s, c’est ici. Venez nombreux/euses, partager une soirée ludique dans la joie et la bonne humeur.
14 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 05 80 20 anim@ludothequericochet.fr
If you want to spend a fabulous time playing games, solo, with family and/or friends, this is the place to be. Come one, come all, and enjoy an evening of fun and games.
