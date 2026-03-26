Soirée jeux Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène
Soirée jeux Ludothèque Ricochet Sainte-Sigolène vendredi 24 avril 2026.
Soirée jeux
Ludothèque Ricochet 14 avenue Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24 22:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Pour passer un fabuleux moment autour de nombreux jeux, en solo, en famille et/ou entre ami(e)s, c’est ici. Venez nombreux/euses, partager une soirée ludique dans la joie et la bonne humeur.
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Ludothèque Ricochet 14 avenue Marinéo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 58 47 70 anim@ludothequericochet.fr
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English :
If you want to spend a fabulous time playing games, solo, with family and/or friends, this is the place to be. Come one, come all, and enjoy an evening of fun and games.
L’événement Soirée jeux Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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