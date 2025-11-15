Soirée jeux

Salle Municipale Saleignes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Découvrez la Soirée jeux à Saleignes ! Plongez dans un univers de jeux de société lors de cet événement convivial. Venez vous amuser !

.

Salle Municipale Saleignes 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 02 11 mairie@saleignes.fr

English :

false

German :

Entdecken Sie den Spieleabend in Saleignes! Tauchen Sie bei dieser geselligen Veranstaltung in eine Welt voller Gesellschaftsspiele ein. Kommen Sie und amüsieren Sie sich!

Italiano :

Scoprite la serata di giochi di Saleignes! Immergetevi in un mondo di giochi da tavolo in questo evento amichevole. Venite a divertirvi!

Espanol :

¡Descubra la velada de juegos de Saleignes! Sumérjase en el mundo de los juegos de mesa en esta agradable velada. ¡Venga y diviértase!

L’événement Soirée jeux Saleignes a été mis à jour le 2025-11-05 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme