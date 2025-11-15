Soirée jeux Saleignes
Soirée jeux Saleignes samedi 15 novembre 2025.
Soirée jeux
Salle Municipale Saleignes Charente-Maritime
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Découvrez la Soirée jeux à Saleignes ! Plongez dans un univers de jeux de société lors de cet événement convivial. Venez vous amuser !
Salle Municipale Saleignes 17510 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 02 11 mairie@saleignes.fr
Entdecken Sie den Spieleabend in Saleignes! Tauchen Sie bei dieser geselligen Veranstaltung in eine Welt voller Gesellschaftsspiele ein. Kommen Sie und amüsieren Sie sich!
Scoprite la serata di giochi di Saleignes! Immergetevi in un mondo di giochi da tavolo in questo evento amichevole. Venite a divertirvi!
¡Descubra la velada de juegos de Saleignes! Sumérjase en el mundo de los juegos de mesa en esta agradable velada. ¡Venga y diviértase!
L’événement Soirée jeux Saleignes a été mis à jour le 2025-11-05 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme