Soirée jeux Salle Polyvalente Miriam Makeba Rennes Vendredi 19 décembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Soirée jeux gratuite et tout public ! Convivialité autour d’un pique-nique partagé. Enfants, habitant·e·s du quartier, public adulte, amateur·rice de jeux, familles,… Vous êtes tou·te·s bienvenu·e·s !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-19T19:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-19T22:00:00.000+01:00

Salle Polyvalente Miriam Makeba 9 rue Rose Valland Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine